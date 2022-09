Romancing SaGa : Minstrel Song Remastered a droit à deux trailers de plus

Square Enix place deux trailers de son, version HD de l'épisode PlayStation 2 qui lui-même était un remake venu de la Super Famicom et contrairement à ces deux premières éditions, la troisième aura les honneurs de franchir les frontières du Japon pour arriver chez nous le 1er décembre sur PC, PS5, PS4, Switch et même mobile.De quoi agrémenter encore plus le planning très fourni de l'éditeur, qui compte bien ne pas relâcher la pression en 2023.