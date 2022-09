Like a Dragon : Ishin a son trailer de gameplay

Voilà seulement deux jours que SEGA a officialiséet en voici déjà un troisième trailer, cette fois consacré au gameplay pour bien montrer que l'on gardera l'aspect action-RPG et qu'on y trouvera toujours ce qu'il faut d'activités annexes, le tout agrémenté d'un système de combat amélioré, de nouvelles quêtes annexes, de mini-jeux neufs et de l'ajout de personnages inédits (tirés des autres épisodes de la franchise).Sortie prévue pour le 21 février 2023, sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One.