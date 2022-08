The Dark Pictures : The Devil in Me se date et évoque ses nouveautés de gameplay

On le pensait signé pour Halloween maisattendra jusqu'au 18 novembre pour venir se poser sur les supports habituels (PC, PlayStation et Xbox, en cross-gen), apportant avec lui une once de renouvellement pour cette franchise narrative aux épisodes parfaitement indépendants les uns des autres : on pourra cette fois davantage explorer, avec même un inventaire et des énigmes.Notez que ce quatrième chapitre est également le dernier de la « Saison 1 », et rien ne dit encore que Bandai Namco sera au rendez-vous pour une deuxième, surtout maintenant que le studio a été racheté par Nordisk Games.