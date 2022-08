Nouveau trailer pour Warhammer 40.000 : Darktide

Fatshark était bien évidemment présent à la GamesCom pour proposer une nouvelle démo de, et une simple bande-annonce que voici pour ceux qui n'ont pas pu se rendre sur place.Dans les grandes lignes, c'est commedes mêmes développeurs, mais avec de gros guns, et ça sortira enfin le 30 octobre, soit environ un an de retard et encore : on ne parle là que de la version PC, celle sur Xbox Series étant prévue pour « un peu plus tard » (mais fin d'année normalement).