Microsoft Flight Simulator : une grosse MAJ le 11 novembre, incluant l'arrivée des hélicoptères

C'était promis de longue date et Asobo Studio a tenu parole : les hélicoptères arrivent dans, accompagnés des planeurs et de l'Airbus A-310 réclamé par la communauté, et ce n'est pas tout :- 7 nouveaux avions historiques (dont le Hughes H-4 Hercules de 1947)- 4 nouveaux aéroports- 10 aéroports pour les planeurs- 14 héliports- 20 nouvelles missionsTout cela sortira le 11 novembre sous la forme d'une édition « 40th Anniversary » de la franchise, accessible gratuitement pour tous les possesseurs du jeu (et donc également sur le Game Pass).Un dernier bonus pour la route avec la sortie aujourd'hui d'une nouvelle MAJ toujours gratuite, améliorant à l'occasion de la GamesCom le rendu de 5 villes allemandes (Hanovre, Cologne, Bonn, Dortmund et Düsseldorf).