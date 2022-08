Au fait, eFootball 2023 vient de sortir

Terminé les grands projecteurs pour celui que l'on appelait à une époque « PES » (ou ISS) :vient de sortir sous la forme d'une grosse MAJ gratuite pour l'édition 2022, elle-même F2P aux débuts pleinement catastrophiques.Un trailer de lancement tout de même, et parmi les infos :- Ajout de la Liga BBVA MX et ses 18 clubs mexicains (+ stade Azteca)- Retour de l'AC Milan et l'Inter avec le stade San Siro- MAJ évidente des différents effectifs- Deux nouveaux types de cartes pour le mode « Équipe de Rêve »- 26 équipes fournies de base pour le mode Match d'Essai