The First Descendant a droit à du gameplay

Parallèlement à la GamesCom, Nexon se place rapidement dans l'actualité avec un premier trailer de gameplay pour, titre qui jouera la carte du TPS coopération (à 4) sous Unreal Engine 5, avec au cœur des ambitions des combats contre de gros boss qu'il faut parfois dépecer d'une façon ou d'une autre pour chopper le meilleur loot.Une première bêta test aura lieu sur PC du 20 au 26 octobre, laissant les amateurs tester les 10 personnages jouables (et autant de classes), et on espère déjà que l'équilibrage sera au rendez-vous : c'est un F2P, avec les risques de « pay to win » que ça implique.