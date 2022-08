Evil West ne sera pas prêt pour la rentrée

On croise les doigts pour quesoit une belle réussite dans le genre bourrin et fun (un mélange entre le Far West et des démons/vampires, ça devrait le faire), mais il faudra attendre quelques semaines de plus pour pouvoir vérifier cela : l'équipe de Flying Wild Hog annonce que le titre sortira le 22 novembre au lieu du 20 septembre, et ce sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.Au moins, sauf nouvelle annonce du genre d'ici-là, lui n'aura pas besoin de nous faire patienter jusqu'en 2023.