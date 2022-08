Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R montre ses différences avec l'original

Nouvelle bande-annonce pour, refonte du jeu PS3 qui pour le coup porte bien son nom car outre le casting rehaussé et de nouveaux modes de jeu, les grandes différences se situeront dans le système de combat avec des esquives/contres, et surtout un système d'Assist qui risque de bien changer la donne en matière de combo et de profondeur. Sinon, si vous avez la flemme d'apprendre, il y aura l'auto-combo en option…Sortie prévue le 2 septembre sur absolument tous les supports.