Tower of Fantasy s'offre deux trailers de plus à 5 jours de son lancement

Souhaitant réitérer le succès de son modèle, Level Infinite ne relâche pas d'un pouce la communication autour deà l'approche de son lancement occidental prévu le 11 août sur PC et mobile (en attendant d'éventuelles versions consoles), avec déjà 3,5 millions d'utilisateurs pré-enregistrés.Deux nouveaux trailers en résumé, dont le premier reviendra sur l'évident aspect social où l'on pourra rencontrer naturellement d'autres joueurs pour partir en exploration ou en mission, et même fonder un clan. Comme pour, il sera tout à fait possible de faire l'essentiel du jeu en solo, même si ce sera plus ardu selon les situations.