Inti Creates annonce Grim Guardians : Demon Purge

A peinedisponible que Inti Creates continue de montrer son amour des pixels en annonçant, licence neuve toujours très action mais cette fois orientée vers le MetroidVania avec comme petite particularité d'avoir deux héroïnes (une spécialisée dans les attaques à distance, l'autre le corps-à-corps), permettant un mode coopération même si les joueurs solo pourront se contenter de switcher entre l'une et l'autre.Le BitSummit de ce week-end nous donnera davantage d'informations mais on repart déjà avec une première bande-annonce et l'assurance que ça sortira sur tous les supports, faute d'avoir une date de sortie pour le moment.