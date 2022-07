Genshin Impact : encore du Sumeru en vidéo

HoYoverse enchaîne directement les vidéos de présentation autour de la future version 3.0 de, dont l'élément central sera la 4e région sous le nom de Sumeru, mélangeant deux biomes principaux (jungle et désert) avec tout ce qu'il faut de villages et secrets, le tout dans un contexte où les habitants vouent un culte à l'apprentissage et la culture, tout en étant touchés par une drôle de particularité : ils ne peuvent pas rêver.Rendez-vous d'ici la fin d'année pour découvrir tout cela manette en main, ou combo clavier/souris, ou directement depuis votre mobile… voire sur Switch quand cette version sortira (c'est en tout cas toujours en chantier).