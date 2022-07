Sword and Fairy : Together Forever aura droit à sa version boîte (mais patience)

Nous avons des nouvelles de, septième épisode de la franchise souhaitant prendre un nouvel envol en occident en mettant fin à sa numérotation (ce qui tombe bien puisque l'histoire est autonome et le système de combat revu) pour un lancement prévu le 4 août sur PlayStation 5 et PlayStation 4 (déjà dispo sur PC).On ne peut pas dire que l'on met les petits plats dans les grands vu qu'on parle d'une sortie uniquement dématérialisée et sans traduction autre que l'anglais, mais notez tout de même qu'une version boîte (49,99$) et même un collector (99,99$) arriveront début 2023 pour les plus patients.