Multiversus fait le point sur sa progression (et la monétisation) avant l'ouverture de la bêta

A l'approche de sa bêta ouverte (26 juillet) qui prend plutôt des allures d'Early Access, lede Warner Bros s'offre une bande-annonce pour revenir sur l'aspect monétisation, détail forcément crucial dans un F2P même si l'équipe vient rassurer sur le fait qu'augmenter en puissance chacun des personnages et débloquer leurs atouts passera exclusivement par la monnaie in-game.On pourra de la même façon débloquer les différents combattants annoncés même s'il faudra analyser à quel rythme par la présence annexe de « Gleamium » à acheter avec de l'argent réel pour aller plus vite. Quant aux skins…Notez enfin que selon la base de données, une douzaine de personnages devraient constituer le casting pour l'heure mais une dizaine d'autres sont déjà en chantier, dont les Animaniacs, Scorpion de, Ben10 et Samurai Jack.