Soul Hackers 2 : nouvelle vidéo de présentation

Atlus arrive au bout du chantieret nous partage une sixième vidéo de présentation montrant la zone de repos où Ringo et ses alliés se retrouveront après avoir bataillé au milieu d'un donjon, pour déjà se régénérer à neuf, blablater et surtout grailler comme il faut pour avoir droit à des bonus temporaires.La vidéo en profite pour évoquer à nouveau les différents modes de difficulté (4, dont le plus dur à télécharger gratuitement), le New Game+ et bien entendu les divers DLC.Sortie prévue le 26 août sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.