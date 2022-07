Anime Expo 2022 : du gameplay pour One Piece Odyssey et Pac-Man World Re-Pac

La dernière édition de l'Anime Expo 2022 a permis à Bandai Namco de remettre en avant deux de ses productions de l'année, avec pour commencer 18 minutes de gameplay pourmontrant le début de l'aventure, donc loin de révéler encore l'étendue du monde à découvrir d'ici la fin d'année (PC, PS, Xbox).Moins porteur commercialement mais tout de même attendu par de vieux fans,(26 août, tous supports) s'est également affiché pour montrer ses différences en dehors de la technique : nouvelles mécaniques de vol, combats de boss revus, HUD refait pour mieux indiquer les collectibles, gameplay plus souple (il est plus difficile de tomber involontairement du bord)… On apprend même qu'il n'y aura plus besoin de chercher le 100 % pour avoir le droit de terminer le jeu.