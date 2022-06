En attendant une date, One Piece Odyssey a droit à son carnet de développeurs (et du gameplay)

Encore sans date de sortie précise autre que « fin d'année », le J-RPGa droit à un carnet de développeur de taille suffisamment conséquente pour nous livrer plusieurs séquences de gameplay, mais également des informations sur le chantier, notamment le fait que le travail a débuté il y a 5 ans (en parallèle de) et que Oda a donc commencé le scénario alors qu'il en était encore à l'arc Whole Cake Island.En revanche, tout en restant mystérieux sur le sujet, en voulant aborder le thème des « souvenirs », on voit arriver gros comme une baraque le prétexte pour nous ressortir d'une façon ou d'une autre un large casting de méchants de la franchise.