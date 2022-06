RPG Time arrive sur Steam, PS4 et Switch

Disponible sur supports le Windows Store et supports Xbox depuis quelques mois, l'originalitéva s'ouvrir à un plus grand nombre avec un lancement le 18 août prochain sur Steam, PlayStation et Nintendo Switch, toujours pour 29,99€.En voici du coup un trailer tout neuf pour vous montrer un aperçu de cet hommage aux RPG de la vieille époque, tout en rappelant des souvenirs de nos créations d'enfance.