Soul Hackers 2 nous rappelle les bases

Atlus enchaîne les vidéos suret la nouvelle présentation du jour sera surtout dédiée à ceux qui n'ont jamais touché à unoutant on parle des « bases » bien connues des fans de l'éditeur : le système de forces/faiblesses dont les informations seront enregistrées pour avoir à se trimballer une soluce sur les genoux, le fait d'entamer la jauge des HP ennemis en lançant une attaque avant le combat, ou encore la possibilité de dégommer les « ombres » sans combattre si vous êtes beaucoup plus puissant que les ennemis random de la zone.Les bases encore une fois, pour un autre univers à découvrir le 26 août, mondialement, sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.