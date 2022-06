Halo Infinite : le mode Forge permettra de modifier le comportement des armes (+ gravity gun)

Actuellement en phase de test chez un petit groupe de créateurs de la communauté, le mode Forge dese devait naturellement d'être l'objet de quelques fuites avec encore aujourd'hui deux vidéos qui viennent nous renseigner sur les intentions de ce mode attendu des fans de la saga, avec pour commencer la possibilité désormais de faire passer les effets d'une arme à une autre (de belles folies à prévoir) mais également la présence d'un équivalent au gravity-gun dont on n'osera rappeler l'origine.Le mode Forge devrait être lancé publiquement en fin d'année, dans le cadre de la Saison 3, etdoit encore plus globalement accueillir son mode coop online (bêta le mois prochain), le mode coop local (on ne sait quand) mais également en fortes rumeurs une sorte de Battle Royale, spécialement développé par Certain Affinity.