NSO : Pokémon Snap comme prochain jeu N64

C'est par un court communiqué, car il n'y a pas besoin de tartiner sur le sujet, que Nintendo annonce que(l'original) reviendra le 24 juin pour les abonnés Nintendo Switch Online « Plus », donc dans la gamme 64, un peu plus de 23 ans après sa sortie d'origine. Voilà.On en profite pour indiquer queest en promotion jusqu'à demain sur l'eShop (39,99€ au lieu de 59,99€), lui dont les fans auraient souhaité un long suivi mais qui a terminé sa carrière en août dernier, avec néanmoins une belle MAJ gratuite (trois nouvelles zones, une vingtaine de bestioles et plusieurs options de confort).