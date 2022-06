15 minutes de gameplay pour Exoprimal

IGN nous offre un plus gros aperçu deavec un match complet pour cette nouvelle licence de Capcom qui commence à attiser la curiosité, proposant des matchs de 2 équipes de 5 joueurs en exosquelettes, chacun devant dégommer les autres tout en devant faire avec des vagues de dinosaures et une IA qui impose ses règles, jusqu'à obliger les deux teams à collaborer pour affronter parfois un énorme boss.Le lancement aura lieu en 2023 et les curieux pourront s'y essayer dès le mois prochain via une bêta fermée dont les détails (et la fiche d'inscription) n'ont pas encore été livrés.