Après quelques années de retard, autant par la faute du Covid qu'un reboot en cours de route,arrivera le 29 juillet mondialement sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.L'éditeur, Bandai Namco donc, nous en apporte un nouveau trailer (JP) et rappelle les intentions : un mélange entre de la narration façon visual-novel (avec ses choix et conséquences) et des phases de pur tactical.