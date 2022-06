Modern Warfare II montre son gameplay

Comme attendu, car chaque leak sur ce jeu s'est avéré vrai,a eu droit à sa première présentation de gameplay et on se dit que Activision aurait pu choisir une meilleure mission pour nous mettre l'eau à la bouche tant le déjà-vu se fait sentir.On verra bien ce que donnera le résultat final, donc dès le 28 octobre sur PC, PlayStation et Xbox, toujours en cross-gen.