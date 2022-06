Soul Hackers 2 : troisième bande-annonce

Atlus poursuit tranquillement la communication autour deavec une troisième bande-annonce qui revient plus en détails sur le scénario, celui du clan Devil Summoners face aux « méchant » des Yatagarasu, ces derniers souhaitant lancer la fin du monde avant l'heure en récupérant les esprits de quelques élus, causant la mort de ces derniers. Trois ont déjà été tués, à savoir les principaux protagonistes qui vont être ressuscités par Ringo, une IA qui réclamera sa dette en temps voulu.Parallèlement, le titre n'échappera pas à sa brouette de DLC avec en attente :- Un nouveau scénario proposant un perso inédit- Des packs de costumes- Même chose pour les musiques- Des boosters dont ceux pour débloquer plus rapidement des démonsUn pack contenant la totale sera au programme (d'autres DLC arriveront par la suite), à un prix non indiqué quand le jeu lui-même arrivera en août.