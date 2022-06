Battlefield 2042 dévoile enfin sa Saison 1

Pendant que Activision s'apprête à passer une nouvelle étape dans la communication de, DICE essaye lui de relancer sonavec demain le lancement de la Saison 1 accompagné d'une MAJ « 1.0.0 », petit détail qui prête à sourire bientôt 8 mois après son lancement.On aura donc droit à une brouette de correctifs, de rééquilibrage et d'améliorations dont vous pouvez retrouver la liste, et bien entendu la mise en place de contenu bien neuf :- Une nouvelle carte (Exposition)- Elle sera jouable à 128 (Conquête) et 64 (Percée).- Deux nouveaux hélicoptères- Trois armes- Une nouvelle spécialiste basée sur la destruction des véhiculesLe nouveau trailer vous résumera tout cela en mouvement.