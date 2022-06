Vous reprendrez bien un peu de Warhammer ? Pas le choix de toute façon puisquea reconné des nouvelles pour avoir droit à une vidéo de gameplay et une date de sortie précise : le 20 octobre sur tous les supports.Un run & gun 2D donc, jouable jusqu'à 4 en coopération et dont vous pouvez avoir un réel aperçu via la nouvelle démo mise en ligne sur Steam.