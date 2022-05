Les Aigles de Jais se présentent à nouveau pour Fire Emblem Warriors : Three Hopes

Après la maison des Lions de Saphir de, Nintendo et Koei Tecmo passent à la présentation des Aigles de Jais et ses nombreux représentants, en attendant de passer au troisième et dernier clan la semaine prochaine.Cette nouvelle adaptation sauce Musô aura comme particularité de vous laisser, comme dans l'original, opter pour une maison ou l'autre en début de partie, chose que l'on se chargera de faire dès le 24 juin prochain, évidemment sur Switch.