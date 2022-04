En attendant la suite, The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki s'annonce sur PS5

Petit point actualité pour la franchiseavec pour commencer l'annonce d'une version PlayStation 5 pour(28 juillet au Japon).Pour la version PS5, fournie avec du 4K/60FPS et de nouvelles options de conforts, il n'y a rien d'étonnant à ce que Falcom gratte un billet supplémentaire, ne serait-ce que pour préparer l'arrivée en fin d'année (toujours au Japon) dequi lui sortira directement sur PlayStation 5 et PlayStation 4.Enfin, c'est également le 28 juillet que sortira une « Complete Box », uniquement sur PS4 et encore une fois au Japon, pour l'équivalent de plus de 110€ mais qui inclura cinq jeux (donc de quoi vous occuper des semaines voire des mois vu la durée de vie de chacun) :Ci-dessous le key visual de la Complete Box, suivi du trailer deversion PS5.