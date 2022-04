Rocket League s'offre un mode VS sans ballon

sans ballon ou dérivés ? C'est possible avec l'arrivée du mode Knockout Bash, que l'on résumera simplement par une espèce de « Smash » où dans une arène réduite, il faudra dégommer ses opposants en leur fonçant dessus, sachant qu'il sera possible de revenir tant bien que mal dans la zone en usant le fly/boost, à condition d'en avoir en stock.Comme d'habitude avec ce jeu, ce mode est considéré comme temporaire (jusqu'au 10 mai), le temps de voir s'il rencontre un succès ou non.