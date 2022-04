Digimon Survive a enfin une date de sortie

Il aura donc fallu 4 ans et un paquet de reports entre temps pour quesorte dans les bacs, Bandai Namco confirmant un lancement pour le 29 juillet sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Bonne chance d'ailleurs à la version « hybride » vu que c'est le même jour sur sortira mondialementEt que les fans des bestioles n'oublient pas qu'un nouveauest en chantier (il a été annoncé en décembre 2017…) et que le producteur envisage un retour dud'origine, probablement sous la forme d'un remake.