HELL is US sera le prochain Rogue Factor

Bientôt deux ans après, on sait sur quoi planche le studio Rogue Factor avec l'annonce par Nacon de, un jeu d'action/aventure sous Unreal Engine 5, qui pour l'heure ne pue pas l'originalité : une guerre civile, un mec classe avec une grosse épée, un passé trouble, des entités qui débarquent d'on ne sait où…On verra bien et dans pas si longtemps puisque ça sort courant 2023, uniquement sur PC et consoles de nouvelle génération, avec parmi les personnes à la barre Jonathan Jacques-Belletete, directeur créatif ayant dans son CV les deux derniers(il a quitté Eidos Montréal) et qui promet une exploration brute sans map ni journal de quêtes.