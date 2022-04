Capcom Fighting Collection : le trailer des bonus

Capcom vient nous rappeler qu'en attendant la présentation d'un certainsortira sa, dont voici un trailer qui vient plus exactement s'attarder sur les bonus de la compilation, avec 500 artworks, 400 musiques, des sauvegardes ou encore de nouvelles options.A noter qu'en cas de précommande, votre « Musée » sera garnie de 5 illustrations supplémentaires, et 18 musiques remixées.Sortie prévue le 24 juin sur tous les supports, avec les 10 titres suivants :- Darkstalkers : The Night Warriors- Night Warriors : Darkstalkers' Revenge- Vampire Savior : The Lord of Vampire- Vampire Hunter 2 : Darkstalkers' Revenge- Vampire Savior 2 : The Lord of Vampire- Super Gem Fighter Mini Mix- Super Puzzle Fighter II Turbo- Hyper Street Fighter II- Red Earth- Cyberbots : Fullmetal Madness