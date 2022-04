Ubisoft dévoile Rainbow Six Mobile

Avec 80 millions de joueurs s'étant essayés au moins une fois àdepuis son lancement fin 2015, Ubisoft s'est dit qu'il y avait quand même encore matière à aller plus loin, et cela passera par le mobile avec le tout simplement nommé, développé par sa propre équipe.C'est donc du 5V5 qui nous attendra dans cette expérience reprenant dans la globalité tout ce qu'on a vu dansjusqu'aux maps et personnages, mais avec des modifications diverses notamment sur le gameplay, forcément, pour des parties plus courtes (une vie par manche donc attention).Le titre est suffisamment avancé (en chantier depuis 3 ans) pour s'ouvrir très prochainement à plusieurs phases de tests avant une date de sortie ferme.