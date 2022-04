Parce qu'il y a des fans et ils sont nombreux, Saber Interactive n'attendra pas une suite pour faire deun titre un peu plus New Gen avec l'annonce d'une upgrade gratuite à destination des supports PlayStation 5 et Xbox Series pour profiter des choses suivantes :- Résolution 4K- 60FPS- Retours haptiques via la DualSenseTout cela pour le 31 mai, conjointement à la mise en place des dernières saisons de la deuxième (et dernière ?) année de contenu.