Un nouveau trailer pour Sniper Elite 5

C'est par un rapide trailer et quelques visuels que Rebellion vient replacer sondans l'actualité, ajoutant que jamais les sensations fournies par chaque arme n'auront parue aussi « authentiques », avec tout ce qu'il faut de personnalisation (200 qu'on nous dit, répartis entre suppresseurs, lunettes, silencieux et autres.Les fans de headshots bien classes n'ont plus qu'à retourner patienter jusqu'au 26 mai, date du lancement sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), avec proposition Day One dans le Game Pass.