Ghostbusters : Spirits Unleashed va aussi tenter la formule du multi asymétrique

La licencecontinue de s'accrocher, déjà au cinéma avec un retour au succès pour le quatrième film, mais aussi on l'apprend aujourd'hui une nouvelle adaptation vidéoludique par les spécialistes du « multi asynchrone », comptant nous refourguer à peu près la même formule que pouretOn retrouvera donc personnages, objets et décors de la franchise, dans un scénario qui se déroulera d'ailleurs après le dernier film, avec d'un coté nos 4 chasseurs en vue FPS, de l'autre un cinquième joueur incarnant un fantôme parmi une liste (dont Bouffe-Tout, forcément) et évoluant en vue TPS avec des capacités spéciales, dont la possibilité de traverser les murs.Sortie prévue pour cette année sur PC (EGS), PlayStation et Xbox en cross-gen, avec total cross-play.