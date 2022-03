Sniper Elite 5 : trailer et date de sortie

Promis pour le printemps,arrivera donc le 26 mai 2022 comme vient de le confirmer le développeur sur son compte Twitter officiel, avec un rappel des supports (PC, PS5, SX, PS4, One) sans oublier une intégration Day One dans le service Game Pass.Au programme :- Une grosse campagne jouable seul ou en coopération- Un mode Invasion façon Souls- Encore plus de mécaniques de Kill Cam- Modes multi à 16Enfin, précommander le jeu vous offrira une mission supplémentaire où l'objectif sera tout simplement d'aller coller une balle à Hitler, en pleine retraite dans sa « montagne privée » au cœur des Alpes bavaroises.