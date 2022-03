L'après-Ashen se dessine pour A44 Games

Quelques années après la belle surprise, le développeur A44 Games prépare la suite du programme avec l'annonce de, nouvelle expérience « exigeante » pour ne pas la nommer autrement, avec du monde ouvert et un système de combat qui inclura aussi bien armes blanches qu'armes à feu, sans oublier son lot de magies, le tout en relative « coop » (votre allié sera dirigé par l'IA).Une première BA CG est disponible ainsi que quelques visuels pour commencer à nous préparer à son lancement prévu cette année sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), avec en bonus une proposition Day One dans le Game Pass.