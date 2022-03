Babylon's Fall : trailer de lancement

Même si les curieux peuvent s'y essayer depuis quelques jours avec la version d'essai (transfert de save disponible), c'est officiellement aujourd'hui que sortsur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4 comme l'atteste le trailer de lancement que voici.Jeu à service oblige, le titre est promis à un long suivi si tout se passe comme prévu, avec notamment un habituel principe de Battle Pass pour chaque saison (le premier est gratuit), et davantage de contenu avec le temps. Le premier gros lot arrive d'ailleurs le 29 mars par une collaboration avec, ajoutant un nouveau donjon, des ennemis, des musiques et des skins à débloquer.