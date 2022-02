Metal Slug : Awakening aussi sur PS5 & PS4

Rappel des faits. En 2019, SNK nous promettait un nouveausur consoles, avec une sortie prévue en 2020, pour finalement une disparition des radars afin de laisser la communication se faire autour de(PC/Switch) et(iOS/Android).Sauf que. Voilà que Tencent Games nous annonce aux cotés de SNK quearrivera également sur PlayStation 5 et PlayStation 4 (toujours sans date), et on en vient naturellement à se demander si ce n'est pas lui le fameux nouvel épisode inédit.Faute de mieux, on vous laisse avec le premier aperçu de gameplay de la version mobile.