2,5 millions de ventes pour NiOh 2

Comme avec bien d'autres titres, le temps et les promotions permettent des performances sur la longueur et Koei Tecmo nous signale quea dépassé les 2,5 millions de ventes, soit 500.000 de plus sur les dix derniers mois. On reste néanmoins loin du premier épisode qui tourne à plus de 4 millions.Dans tous les cas, même si la franchise fête cette année ses 5 ans, mieux vaut ne s'attendre à aucune attention particulière de la part de l'éditeur (hormis un portage Xbox ?) vu que son réalisateur a déjà évoqué vouloir laisser la série au repos pour se consacrer à du neuf. Plus globalement, la Team Ninja termine tranquillement son chantier, prévu ce 18 mars.