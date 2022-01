Une nouvelle adaptation de The Seven Deadly Sins, sur PC, consoles et mobile

Malgré une adaptation sur PlayStation 4 il y a quelques années, c'est avant tout sur mobile que la franchiserapporte des sous avec, et c'est via le même éditeur coréen (Netmarble) que l'on accueille l'annonce de, un RPG en monde ouvert qui n'est pas sans rappeler surdans ses intentions.Pour l'heure, on se contentera de cette première vidéo, du fait qu'on aura droit à une histoire inédite (prétexte pour faire intervenir un peu tout le monde avec des histoires de mondes parallèles), et surtout le fait que le titre est destiné au PC, à l'univers mobile encore une fois mais aussi aux consoles, néanmoins sans plus de précision pour ce dernier point.