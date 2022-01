Stranger of Paradise FFO rappelle en vidéo les bases de son système de combat

On a plus tôt cette semaine eu droit à la « dernière bande-annonce » demais Square Enix n'en avait pas terminé avec les vidéos autour de sa relecture sauce Isekai, avec donc une fournée de vidéos de présentation dont voici la première, s'attardant comme cité sur « les bases du système de combat ». Et oui, c'est très-esque comme on l'a déjà expliqué (mêmes développeurs en même temps).Sortie prévue le 18 mars 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.