Sol Cresta a sa nouvelle date de sortie

Parti d'un poisson d'avril avant de devenir un véritable projet, le shootsigné Platinum Games et plus exactement Hideki Kamiya a sa nouvelle date de sortie : ce sera pour le 22 février (PC, PS4, Switch) au prix de 39,99€.Cher pour le genre mais on nous promet une certaine ambition et plusieurs modes de jeu, tandis qu'il faudra faire avec une première extension d'ores et déjà prévue (à une date et prix inconnus) : une sorte de mode histoire, justement écrit par Kamiya, et entièrement doublé.