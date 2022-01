LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a une date et un lourd dossier contre lui

Jamais Traveler's Tales n'aura eu autant de mal à accoucher d'un jeu estampillé LEGO, et c'est bientôt 3 ans après son annonce quepossède une date de sortie présumée définitive : le 5 avril 2022.Une bonne nouvelle pour le studio comme pour Warner Bros si l'annonce n'était pas entachée d'un gros article de Polygon qui évoque un crunch intensif pour un chantier qui a débuté en 2017 et qui malgré les modifications dans l'organigramme n'a pas empêché des périodes de crunch ultra intensif, avec des employés qui bossaient 80 à 100h par semaine (causant de nombreux départs en 2020). Ah et en bonus des conditions de travail loin d'être optimales pour les femmes, autant en terme d'ambiance que de salaire…On rajoutera à cela la problématique du changement de moteur pour des outils maisons (Warner Bros ne voulait pas payer les taxes à Epic pour l'Unreal Engine), et vous comprenez les raisons des nombreux retards face au plus gros projet à ce jour pour le studio :- Le titre couvre les 9 films principaux- 23 planètes- Une tonne de nouvelles animations- Tout un tas de cinématiques avec le doublage qui va avec- 300 personnages jouables- 100 véhicules