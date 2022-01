Serious Sam 4 tente l'extension stand-alone

Véritable arlésienne pour finalement se faire démonter par la critique,n'aura pas laissé un grand souvenir mais Devolver Digital souhaite néanmoins pousser la franchise avec une extension sans prise de risque : ce sera du stand-alone, sous le nom deCinq chapitres et diverses nouveautés coté armes et véhicules seront au rapport pour ce projet développé de base par une team de modders, pour une sortie d'ores et déjà prévue pour ce 25 janvier, par contre uniquement sur PC dans un premier temps.