Assassin's Creed Valhalla : la grosse extension Ragnarok se dévoile officiellement

Comme attendu après plusieurs leaks allant dans ce sens,doit encore accueillir du contenu neuf à commencer par un cross-over avecoù le 14 décembre, le personnage principal de chaque titre débarquera dans l'autre. Deux missions gratuites, et à noter d'ailleurs que ce mêmesera jouable sans frais du 16 au 19 décembre.Le plus gros morceau se prépare en revanche pour le 10 mars 2022 et il s'agira bien de, plus grosse extension de l'histoire de la série, où Eivor possédera les pouvoirs d'Odin pour retrouver Baldr à travers les méandres du monde des nains (Svartalfheim), actuellement envahi par Surtr, géant de feu.