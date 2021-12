Suicide Squad : Kill the Justice League montre ses arguments avec du gameplay

Après des trailers cinématiques pas forcément très parlant hormis pour l'ambiance,a enfin eu droit à une bande-annonce concrète pour montrer à quoi ressemblera ce nouveau Rocksteady jouable aussi bien seul (on nous le promet) qu'à 4 en coopération (et on sait que c'est là que se situera l'essentiel des qualités).Vous verrez ici quelques unes des capacités propres à chacun des membres de la Task Force X, dans une longue mission qui demandera de mettre fin aux agissements d'un Flash devenu un peu timbré, comme d'ailleurs tout le reste de la Justice League.Sortie prévue pour 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.