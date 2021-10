Pour Halloween, Visage a sa MAJ New Gen

Petit cadeau pour fêter Halloween. Alors qu'il est disponible depuis un an sur l'ancienne génération (et le PC), le jeu horrifiqueaccueille une upgrade gratuite pour les nouvelles consoles, avec du 4K/60FPS, des temps de chargement réduit et de la reconnaissance haptique coté DualSense.La MAJ est disponible dès maintenant sur Xbox Series, et ça tombe bien puisque le titre est dans le Game Pass, tandis que les joueurs PlayStation 5 devront patienter encore quelques petits jours (sans plus de précisions).